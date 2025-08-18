Eyüpspor Teknik Direktörü'nden Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor Teknik Direktörü'nden Açıklama

18.08.2025 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Şahin, Beşiktaş maçını yorumlayarak, dikkatli olsalar kazanabileceklerini belirtti.

EYÜPSPOR Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Dikkatli olsak kazanacağımız maçtı. Güzel bir maç oldu. Sonu sadece kötü oldu. Haftaya artık puan almaya başlarız" dedi.

Eyüpspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu. Dikkatli olsalar kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "2 duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü beni üzdü ama Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyunda ne yapmamız gerekirse yaptık. Kafamdaki oyunu çıkardı çocuklar. Oyunu daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Dikkatli olsak kazanacağımız maçtı. Güzel bir maç oldu. Sonu sadece kötü oldu. Haftaya artık puan almaya başlarız. Oyun anlamında mutlu oldum. Son pozisyonda çok yanlış eşleşme oldu. Oyunun anları ve atmosferin içinde oyuncular farklı düşünebiliyor. Son dakikalarda cesur oyandık diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

'BEN SİSTEME ÖNEM VEREN TEKNİK ADAMIM'

Kendisinin sisteme önem veren bir teknik direktör olduğuna değinen Şahin, "Geçen sene ile benzer işler var. Biz top rakipteyken daha baskı yapan takım olmak istiyoruz. Geçen sene net bir oyun vardı. Bu sene değişken oyun oynamak istiyoruz. Her maçın provasını farklı yapmak istiyorum. Top rakipteyken çok farklı bir Eyüpspor olacak. Benim 1 aylık bütçemle bir oyuncunun maaşını ödüyorlar. Ben sisteme önem veren teknik adamım. Güçlü sistem kurmak istiyorum. Kaliteli oyuncularımız var ben oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. Detaylara ineceğiz. Hata yapmayacağım diyemem ama bunu en aza indirgemeye çalışacağım. Topun bizde kalmasını istiyoruz. St. Patrick's maçında bu kadar cesur oynamadılar ona rağmen rakip kaleye gittiğimiz anlar oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Selçuk Şahin, Beşiktaş, Eyüpspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Direktörü'nden Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

00:37
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale’den sevindiren haber
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale'den sevindiren haber
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 01:12:22. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Direktörü'nden Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.