Eyüpspor Teknik Sorumlusu: Beraberlikten Üzgünüz

Spor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmandan alınan puan değerli ama böyle berabere kaldığımız için üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maçın ilk devresi başından sonuna tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Oyunu domine ettik. Oyuncularımız ne istediysek sahaya 45 dakika boyunca uyguladılar. Skor üstünlüğünü de yakaladık. Hatta farkı da artırabilirdik. İkinci devre skoru korumak değil ama belki skorun verdiği fazla öz güven ile skoru koruyamadık. İbre Kayserispor tarafına döndü. Konsantrasyon eksikliği ile duran top sonrası yediğimiz gol sonrası oyunun ivmesi tamamen Kayserispor'a geçti ve beraberliği yakaladı. Sonra mantalite değişikliği ile tekrar oyunu elimize aldık. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. Deplasmandan alınan puan değerli ama böyle berabere kaldığımız için üzgünüz" diye konuştu. - KAYSERİ