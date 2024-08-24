Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Sivasspor maçının ardından takımın performansını değerlendirerek kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

24.08.2024 22:53
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- Kerem Yavaş: "Kazandığımız için mutluyuz"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş:

"Önümüzde zorlu bir fikstür var"

"Daha farklı skorla ayrılabilirdik"

SİVAS - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Sivasspor maçının ardından, "Maçın başından sonuna kadar maça hakimdik. Skoru da bulduk. Daha da farklı skorla ayrılabilirdik. Kazanmak için maç öncesi planlarımızı yapmıştık. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yavaş, "Sivasspor karşılaşması bizim açımızdan çok önemliydi. Lige iyi başlangıç yapmıştık burada da devam ettirmek istedik. Şimdi alınan puanlar ilerleyen süreçte daha da değerli olacak. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Ligin yeni takımıyız ilk 3 hafta bizim için hayal ettiğimiz gibi oldu. İyi başladık. Sivasspor da bugün gerçekten iyi mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar maça hakimdik. Skoru da bulduk. Daha da farklı skorla ayrılabilirdik. Kazanmak için maç öncesi planlarımızı yapmıştık. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika

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