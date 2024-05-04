Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Ligin psikolojik olarak erken bitti - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Ligin psikolojik olarak erken bitti

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Ligin psikolojik olarak erken bitti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, ligin psikolojik olarak kendileri için erken bittiğini söyledi. Yavaş, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının taktik disiplinden çıkmadığını ve verilen görevleri iyi yerine getirdiğini belirtti. Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise oyuncularının profesyonel bir şekilde davrandığını ve Eyüpspor'u kutladı.

04.05.2024 23:03
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettikleri Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ligin psikolojik olarak kendileri için erken bittiğini söyledi.

Kerem Yavaş, müsabaka sonrası Eyüp Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Eyüpspor'un ve Göztepe'nin iyi bir performansla bu konuma geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maç, bizim için biraz daha zordu. Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Mutluluk duyduğumuz bir durum ama bunun zorluklarını yaşadık. Lig, psikolojik olarak bizim için erken bitti. Bu maça kadar oyuncularımız, taktik disiplinden çıkmadı ve verdiğimiz görevleri iyi bir şekilde yerine getirdi. Göztepe karşısında iyi başlayamadık. Rakibimiz, biraz daha üstün oynayan taraftı. Yine de maçı dengeleyebilirdik. Kırmızı karttan ve pozisyon hatasıyla yediğimiz golden sonra maç bizim için daha zor hale geldi. 10 kişi kaldıktan sonra da varlık gösteremedik. Oyuncularımıza onlarla gurur duyduğumuzu söyledik. Erzurum'da 1 puan alırsak liderliği garantileriz. Göztepe, hak ederek hedefine ulaştı. Onları da hem maçtan dolayı hem de başarışlarından dolayı kutluyorum."

Stoilov: "Oyuncularımın hepsi çok iyi bir profesyonel"

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise oyuncularının çok profesyonel bir şekilde davrandığını belirtti.

Eyüpspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Stoilov, "11'e 11'ken üstün olan taraf bizdik. 1-0'dan ve kırmızı karttan sonra işler Eyüpspor için zorlaştı. Oyuncularım, maçtan önce ciddi bir şekilde antrenman yaptı. Başarılarından dolayı kutlama yaptılar ancak profesyonel bir şekilde çalıştıklarını da gösterdiler. Eyüpspor'u bir kez daha kutluyorum. Süper Lig'e çıkmayı garantilediler. Eyüpspor, iyi bir takım. Topla oynamada da çok iyiler. İyi bir hocaya sahipler. Gelecek sezon için onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin bir sistem takımı olduğunu söyleyen Bulgar teknik adam, "Herkes antrenmanlarda kuralları çok iyi bir şekilde takip ediyor. Sistemimiz üzerine sıkı çalışıyoruz. Oyuncularım, pozisyon değiştirince sorun yaşamıyor ve ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Futbol aklımız yüksek. Oyuncular, sistemi çok iyi bir şekilde biliyor. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlar. Oyuncularımın hepsi çok iyi bir profesyonel." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktıktan sonra Bulgaristan'da daha popüler hale geleceğini vurgulayan Stoilov, "Futbolseverler beni, Bulgaristan'da takip ediyor. Takımı da iyi biliyorlar. Bulgaristan'da Göztepe iyi takip ediliyor ve orada çok popüler. Orada da çok fazla taraftarımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Ligin psikolojik olarak erken bitti - Son Dakika

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