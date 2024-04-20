Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Maçın başından sonuna kadar iki takımın da galibiyeti hak etmediğini düşünüyorum

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 0-0 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar iki takımın da galibiyeti hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu" dedi.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçında Boluspor'u ağırladı. Golsüz beraberlikle sona eren mücadelenin ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kerem Yavaş, İlk defa deneyimlediğimiz, kolay olmadığını gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. 5 hafta kala Süper Lig'i garantiledik. Sorumluluklarımız var. Bunlardan bir tanesi performansımızı bundan sonraki maçlarda taçlandırmak. Biri de ligde devam eden mücadeleye saygı duymaktı. Maça iyi hazırlandık. Boluspor, tek kelimeyle özetlenirse çok dengeli bir takım. Oyun içinde çok sivri özelliklerini görmediğimiz ama oyunun her anını dengeli oynayan bir takım. Sonuç olarak Boluspor'a iyi hazırlanarak kazanmak için çıktık. Maçın başından sonuna kadar iki takımın da galibiyeti hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu. Oyunu yönlendiren takım bizdik ama önceki maçlara nazaran özellikle gol yollarında daha az efektif oynadık. Çok ciddi pozisyonlara giremedik ama tersine bakarsak çok ciddi pozisyonlar da vermedik. Boluspor da iyi mücadele etti. Onlara da kalan haftalarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Geçen hafta çıkardığımızdan daha farklı bir kadro çıkarmak zorundaydık ki yükler eşit dağılımda olsun"

Sakatlık riskleri ve takım içindeki yük dağılımından dolayı geçen haftadan farklı bir kadroyla çıktıklarını söyleyen Yavaş, "Aslında geçen maçta oynayan oyuncularımız da bugün oynadı. Stoperimiz Metehan Baltacı bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapadı gibi. Samu Saiz'de dünkü antrenmanda kas yırtığı oluştu. O da büyük ihtimalle sezonu kapadı. Zaten bu iki oyuncudan yoksun geldik. Geçen hafta Caner Erkin de kart cezalısıydı bugün onu da kullandık. Kulübemizde de elimizden gelen bütün oyuncuları bugün maç içinde değerlendirdik. Elimizde sezonu çok yorgun geçirmiş oyuncular var. Fredy mesela yorgun bir tempodan geliyor, Afrika Kupası da oynadı. Onu 2 maçtır kullanmıyoruz. Sakatlık risklerini de göz önünde bulundurarak kadrolar çıkardık. Geçen hafta çıkardığımızdan daha farklı bir kadro çıkarmak zorundaydık ki yükler eşit dağılımda olsun. Bizim için her oyuncumuz değerli. Sezon boyunca bütün oyuncularımızı kullandık. Boluspor'a başarılar dilerim" sözlerini kaydetti. - İSTANBUL