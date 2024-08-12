Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Son dakikalarda maçı kazanabilirdik' - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Son dakikalarda maçı kazanabilirdik'

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Alanyaspor maçının ardından, 'Maça geldiğimizde öncelikle karşımızda gerçekten organize ve fizik kalitesi yüksek bir takım vardı. Alanyaspor bizden biraz daha fazla pozisyona girdi diyebilirim ama biz maçı kazanabileceğimiz pozisyonda bulduk. Son dakikalarda maçı kazanabilirdik.' dedi.

12.08.2024 02:27
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- Kerem Yavaş: "Son dakikalarda maçı kazanabilirdik"

ANTALYA - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Alanyaspor maçının ardından, "Maça geldiğimizde öncelikle karşımızda gerçekten organize ve fizik kalitesi yüksek bir takım vardı. Alanyaspor bizden biraz daha fazla pozisyona girdi diyebilirim ama biz maçı kazanabileceğimiz pozisyonda bulduk. Son dakikalarda maçı kazanabilirdik." dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu, "Öncelikle bu maçın bizim için bir önemi var. 105 yıllık bir camia olarak tarihinde ilk defa Süper Lig maçı oynadık. İlk deplasman maçı ve ilk puanını alarak bugüne bir not düşebiliriz. Maçın bizim için bu tarafından baktığımızda önemi buydu ve 1 puan gerçekten bizim adımıza olumlu. Maça geldiğimizde öncelikle karşımızda gerçekten organize ve fizik kalitesi yüksek bir takım vardı. Alanyaspor Fatih Tekke hocanın geçen sezon takım başına geçmesinden sonra kısa bir geçiş döneminde dalgalanmalardan sonra müthiş bir sezon sonu yaşamıştı. Son 14 maçta yanlış bilmiyorsam sadece 10 kişi kaldıkları bir Galatasaray maçında mağlubiyetleri var. Ayrıyeten geçen sezonun fiziksel parametrelerine baktığımızda Alanyaspor topla mesafeyi sprint sayısı yüksek şiddetli koşularda ligin ilk üçündeydi. Sonuç olarak bizi zor bir maç beklediğini biliyorduk. Bu parametrelere bu noktada saygı duyarak buraya geldik. Planlarımız maç öncesi kazanmak üzerineydi. Maç iki taraf için de hem riskli hem de çabuk golü bulmak adına iki tarafta savunmada birebir baskıyla başladı. Biz yaptığımız önde birebir baskıda kazandığımız, pozisyona girip değerlendiremediğimiz anlar oldu. Alanya'nın baskımızı kırıp sonrasında bulduğu pozisyonlar oldu. İlk 15-20 dakika iki tarafta da pozisyonlar gördük. Sonrasında Alanya gerçek oyun kurduğunda bizim baskımızı iyi kırıp daha çok üstümüze geldi. Sonrasında biz ikinci yarıya başlarken bir strateji değişikliğine gittik. Hem sahada dizilim olarak, konumlanma olarak hem de savunma stratejisini değiştirdik ve biraz daha blokta bekleyip kazandığımız toplar sonrası hızlı hücum yapmak istedik. Çünkü yeni kurulan bir ekibiz. Birlikte oynama alışkanlığımız çok yok. Yeni arkadaşlarımız var aramızda. Dolayısıyla bu dezavantajı da kaldırmak istedik ortadan. Sonrasında Alanyaspor'da aynı şekilde ikinci yarıya çıktı. Onlar adına düşündüğümüzde ligin ilk maçı, sıcak, nemli bir hava ve yorgunluk birikti daha az risk alarak oynamaya başladı takımlar. İkinci devre oyun daha çok dengelendi. Golü de ilk bulan takım biz olduk. Sonrasında maalesef oyuncu değişikliği yapacakken oyuncumuz sakatlanmışken on kişiyken orada bir gecikme, bir iletişim bozukluğu sonrası golü yedik. Alanyaspor bizden biraz daha fazla pozisyona girdi diyebilirim ama biz maçı kazanabileceğimiz pozisyonda bulduk. Son dakikalarda kazanabilirdik. Sonuç olarak sonuçtan mutluyuz. Oyunda geliştirmemiz gereken yerler var. Onları da not alıp çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor'u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Son dakikalarda maçı kazanabilirdik' - Son Dakika

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