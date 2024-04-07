Eyüpspor, Trendyol Süper Lig bileti alanlarla şampiyonluk coşkusunu paylaştı - Son Dakika
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig bileti alanlarla şampiyonluk coşkusunu paylaştı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig bileti alanlarla şampiyonluk coşkusunu paylaştı

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar sahaya girerek coşkuyu doyasıya yaşadı.

07.04.2024 18:54  Güncelleme: 19:04
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Trendyol Süper Lig bileti alan Eyüpspor, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten eflatun-sarılılar ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Altay karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte teknik heyet ve yedek kulübesi sahaya girerek tüm takım şampiyonluk sevinci yaşadı.

Futbolcular Teknik Direktör Arda Turan'ı havaya atarak sevinç gösterisinde bulundu. Daha sonra taraftarın da sahaya girmesiyle şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı.

Eyüpspor Başkanı ve yönetim kurulunun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile önceki dönem belediye başkanı Deniz Köken de kutlamalara katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Trendyol Süper Lig bileti alanlarla şampiyonluk coşkusunu paylaştı - Son Dakika

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