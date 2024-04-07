Eyüpspor, Trendyol Süper Lig bileti alanlarla şampiyonluk coşkusunu paylaştı

Trendyol Süper Lig bileti alan Eyüpspor, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten eflatun-sarılılar ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Altay karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte teknik heyet ve yedek kulübesi sahaya girerek tüm takım şampiyonluk sevinci yaşadı.
Futbolcular Teknik Direktör Arda Turan'ı havaya atarak sevinç gösterisinde bulundu. Daha sonra taraftarın da sahaya girmesiyle şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı.
Eyüpspor Başkanı ve yönetim kurulunun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile önceki dönem belediye başkanı Deniz Köken de kutlamalara katıldı. - İSTANBUL
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 94-73 mağlup etti.
Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olaylı Trabzonspor maçında yaşananlara da değinen Koç, konuşması sırasında masaya vurarak, "Devlet bize hesap verecek. O maçta nasıl polis olmaz? Biri bize açıklamak zorunda" dedi.
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