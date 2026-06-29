Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından boşalan göreve Özhan Palut'un getirildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özhan Palut'u getirdi. Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik adamlık görevini Palut'a emanet etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'un Yeni Teknik Direktörü Özhan Palut - Son Dakika
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