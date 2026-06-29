Eyüpspor\'un Yeni Teknik Direktörü Özhan Palut

Gamze Pınar Zeybek:

Özhan Palut'u biliyorum, eski dönemlerde yapılan iş ve çalışmalara benzer şekilde disiplinli bir yönetim tarzı vardır. Umarım takımı istikrarlı bir şekilde yönetebilir ve ligde tutunmada başarılı olur. Atila Gerin döneminde yaşanan zorluklar ardından, bu değişikliğin olumlu etkiler yaratması beklentileri var.