Eyüpspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçta 3 puanla son sıradan çıkmak istiyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Eyüpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, ligin 3. haftasında sahasında 2-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçı dışında rakip kaleye gol atamadı.

Ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise topladığı 13 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Ligdeki tek yenilgisini Galatasaray karşısında (3-1) yaşayan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, mücadelede forma giyemeyecek.