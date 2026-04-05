Eyüpspor'dan hakem tepkisi: Her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz

05.04.2026 21:49
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetin arından hakem hatalarına değinerek, her hafta kendilerinin 12-13 kişiye karşı oynadıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sahasında Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, çarpıcı sözler sarf etti.

''CİDDİ POZİSYONLARIMIZ VAR''

Maçı değerlendiren Atila Gerin, "Maç 11'e 11 giderken iyi gidiyorduk. Antalyaspor kendi seyircisi önünde kendinden alt sıradaki bir takımdan alacağı bir 3 puanla kendisini yukarıya taşımanın motivasyonu ile oynuyordu. Bunların hepsini biliyorduk. 11'e 11 giderken istediğimiz planlamada gidebiliyorduk. Bu sırada ciddi pozisyonlarımız var. Kırmızı karttan sonrasında oyun koptu. Ben oyun gücüne inanan bir teknik adam olduğum için eleştirmek adına bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. Kulüp olarak akıntıya karşı kürek çekiyorduk. Bir daha sırtına binilmesine anlam veremiyorum.'' dedi.

''12-13 KİŞİYE KARŞI OYNUYORUZ''

Mücadelenin hakem yönetimini eleştiren Gerin, ''Sahada her şey oynansın ve kazanılsın. Güçsüzün üzerinden geçilmenin normal olduğu bir ortam olmasın. Maç 3-0 olunca insanlar çok kolay geçti olarak algılıyor. Akşam derbi var bu konular manşet olmayacak. 'Eyüpspor'un üzerinden geçsen ne olur geçmesen ne olur' diye düşündükleri için bu şekilde oluyor. Keşke en alttaki Eyüpspor da güçlü kalabilse ve hakkı yenmese. Bir tek ben bunu kendim için istemiyorum. Antalya devasa bir şehir bizim yüz akımız, gururumuz dünyada. Biz Antalyaspor'un bu seyirci ile Avrupalara oynamasından gurur duyarız. Ama bunlar Eyüpspor'un sırtından olmasın. Biz her maç 12-13 kişiyle karşı oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Antalyaspor, Eyüpspor, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    vallahi bir önerim var haksızlığa uğrayan takımlara önerim şu maçlara çıkmayın bırakın hakemlerle federasyon kendi kendine oynasın 4 0 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    her zaman söylüyorum hakem camiası varda dahil kökten değişim lazım. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
