Eyüpspor\'dan hakem tepkisi: Her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sahasında Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, çarpıcı sözler sarf etti.

''CİDDİ POZİSYONLARIMIZ VAR''

Maçı değerlendiren Atila Gerin, "Maç 11'e 11 giderken iyi gidiyorduk. Antalyaspor kendi seyircisi önünde kendinden alt sıradaki bir takımdan alacağı bir 3 puanla kendisini yukarıya taşımanın motivasyonu ile oynuyordu. Bunların hepsini biliyorduk. 11'e 11 giderken istediğimiz planlamada gidebiliyorduk. Bu sırada ciddi pozisyonlarımız var. Kırmızı karttan sonrasında oyun koptu. Ben oyun gücüne inanan bir teknik adam olduğum için eleştirmek adına bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. Kulüp olarak akıntıya karşı kürek çekiyorduk. Bir daha sırtına binilmesine anlam veremiyorum.'' dedi.

''12-13 KİŞİYE KARŞI OYNUYORUZ''

Mücadelenin hakem yönetimini eleştiren Gerin, ''Sahada her şey oynansın ve kazanılsın. Güçsüzün üzerinden geçilmenin normal olduğu bir ortam olmasın. Maç 3-0 olunca insanlar çok kolay geçti olarak algılıyor. Akşam derbi var bu konular manşet olmayacak. 'Eyüpspor'un üzerinden geçsen ne olur geçmesen ne olur' diye düşündükleri için bu şekilde oluyor. Keşke en alttaki Eyüpspor da güçlü kalabilse ve hakkı yenmese. Bir tek ben bunu kendim için istemiyorum. Antalya devasa bir şehir bizim yüz akımız, gururumuz dünyada. Biz Antalyaspor'un bu seyirci ile Avrupalara oynamasından gurur duyarız. Ama bunlar Eyüpspor'un sırtından olmasın. Biz her maç 12-13 kişiyle karşı oynuyoruz" şeklinde konuştu.