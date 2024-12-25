Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi

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U17 Elit A Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arda Tagay, Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt attı. Fenerbahçe'nin tek golünü Yasir Altuntaş kaydetti.

25.12.2024 16:22
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Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.

GOL OLDU YAĞDILAR

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.

Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe\'yi 8-1 yendi

Muhammed Arda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kuzey efe:
    yapı yapı derken, meğer yapı bizim altyapıymış. 9 defa santrmı yaptırılır bir takıma. fb çok yorulmuştur. 18 0 Yanıtla
  • Haktan Koç:
    Acimamislar 16 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Galatasaray artık Türkiye'nin tek büyük Kulübü olma yolunda her kategoride ilerliyor 9 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    helal olsun genç aslanlar 8 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    fatmagül'den de beter olmuşlar 8 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Ali Koç'a söyleyin de takıma Avrupa'dan transferler yapsın 8 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Sekizbahçe pert 7 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    ehh artık kular , 8 kardeşliği kurarlar. 7 0 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    hunharca yapmışlar ;) 7 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ağlama fener ağlama :)) 3 0 Yanıtla
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