F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu - Son Dakika
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F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

23.04.2022 19:00
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Sezonun ilk sprint yarışı, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, yarışın başında yaptığı atakla "pole" pozisyonundaki Verstappen'den liderliği devraldı.

Uzun süre birinci sırada yer alan Leclerc'i 20. turda geride bırakan Hollandalı pilot Verstappen, 30 dakika 39.567 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Verstappen, bu sonuçla yarınki yarışa "pole" pozisyonunda başlama hakkı elde etti.

Leclerc, liderin 2.975 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez ise Verstappen'in 4.721 saniye gerisinde üçüncülüğü aldı.

Ayrıca sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere 1'den 8'e kadar puan verildi.

Emilia-Romagna Grand Prix'si 63 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu - Son Dakika
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