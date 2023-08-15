Suudi gazeteciden, Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye - Son Dakika
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Suudi gazeteciden, Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:22

Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Fabinho, Al Raed maçının ardından Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan tarafından dünyaca ünlü bir markaya ait kol saatini hediye olarak aldı. Brezilyalı futbolcu aldığı hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Fabinho, 3-0 kazandıkları Al Raed maçının ardından hayatının şoklarından birini yaşadı. Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan, Fabinho'ya dünyaca ünlü bir markaya ait kol saatini hediye etti. Saatin markasını gören Brezilyalı futbolcu neye uğradığını şaşırdı ve defalarca kez teşekkür etti.

SAATİ YERE DÜŞÜRDÜ

Saati hediye aldıktan sonra kolundan düşüren Fabinho kısa süreli panik yaşarken, yerden aldıktan sonra kontrol etti ve bir sorun olmadığından emin oldu. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan futbolcu, gazeteciye bir kez daha teşekkür ettikten sonra yanından ayrıldı.

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Son Dakika Spor Suudi gazeteciden, Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi gazeteciden, Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye - Son Dakika
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