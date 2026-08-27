Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti ve kulübü Juventus ile prensip anlaşmasına vardı. Genç oyuncu da Beşiktaş ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İtalya'dan hareket eden Miretti'nin uçağı, 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Genç futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıktı. Taraftarların tezahüratlarına karşılık veren Fabio Miretti, üçlü çektirdikten sonra kendisi için gelen özel araçla alandan ayrıldı.

"Yüzde yüzümü vereceğim ve başlamak için sabırsızlanıyorum"

Öte yandan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim ve başlamak için sabırsızlanıyorum, hazırım. Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda etkili oldu kariyerimi geliştirmek için. Hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemde hocamın da etkisi gerçekten büyük" ifadelerini kullandı.