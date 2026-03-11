Fahrettin Koca\'dan Galatasaray\'ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

"LIVERPOOL EVİNE KANADI KIRIK DÖNÜYOR"

Fahrettin Koca, Galatasaray'ın galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımda Liverpool'a göndermede bulunan bir görsele yer verdi. Paylaşılan görselde, "Liverpool evine kanadı kırık dönüyor" ifadesi yer aldı. Koca, görselin yanında ise kısa bir mesaj paylaşarak Galatasaray'ı tebrik etti.

GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

Eski bakan, paylaşımına "Tebrikler Galatasaray" notunu düşerken, söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum aldı.