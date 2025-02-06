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Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

Boluspor taraftarları ve Mert Günok, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni kazandı.

06.02.2025 17:19
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Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni Boluspor Taraftarı ve Beşiktaşlı futbolcu Mert Günok'un kazandığı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananlarını duyurdu. TFF, Şubat ayı değerlendirme toplantısında oy birliğiyle Boluspor taraftarları ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'u Fair Play Ödülü'ne layık gördü. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi kahreden yangın faciası sonrası Boluspor taraftarları, 25 Ocak 2025'te oynanan Trendyol 1. Lig 21. haftadaki Boluspor- Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde, siyah pankartlara hayatını kaybeden vatandaşlarımızın adlarını yazmış ve anma töreni düzenlemişti. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği 22 Ocak 2025'teki UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Beşiktaş ve A Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, taraftarların tribüne çağrısına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var" diyerek Bolu faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anmıştı" ifadelerine yer verildi.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde ise 6 Şubat depremlerinde ve Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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