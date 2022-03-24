Fakülteler basketbolda yarıştı - Son Dakika
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Fakülteler basketbolda yarıştı

24.03.2022 12:17
Fakülteler basketbolda yarıştı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları arası basketbol turnuvası düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları arası basketbol turnuvası düzenlendi.

Basketbol müsabakalarına Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi katıldı. Turnuvanın yarı finalinde Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesini, Mühendislik Fakültesi ise Veteriner Fakültesini yenerek finalde karşılaştı.

Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesini 62-44 yenerek turnuvanın şampiyonu olurken Mühendislik Fakültesi ikinci, Veteriner Fakültesi ise üçüncü oldu. - SİVAS

Fakülteler basketbolda yarıştı
Fakülteler basketbolda yarıştı

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Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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