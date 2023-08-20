Fark yedik! 12 Dev Adam\'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 84-71 kaybeden millilerimiz, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde oynama şansını kaybetti.
Maça etkili başlayan Hırvatistan, dış atışlardan Filipovic, pota altından ise Saric ve Zubac ile skor üretti. Hırvatistan, 3 sayılık atışlarda 8'de 0'la oynayan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Hırvatistan, Saric'in 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 16-32. Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanmaya çalışan milli takıma Hezonja'nın peş peşe kaydettiği dış atışlarıyla yanıt veren ve farkı açan Hırvatistan, soyunma odasına 48-29 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Furkan Korkmaz'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle toparlanan Türkiye, 25. dakikada farkı tek hanelere çekti: 46-53. Ay-yıldızlılar, kalan bölümde iyi oyununu sürdürmesine rağmen Saric'i durdurmayı başaramadı ve son çeyreğe Hırvatistan'ın 66-55 üstünlüğüyle gidildi.
Dördüncü çeyrekte dış atışlardan kritik basketler bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı ve FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.
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