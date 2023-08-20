Fark yedik! 12 Dev Adam'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi - Son Dakika

Fark yedik! 12 Dev Adam'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi

Fark yedik! 12 Dev Adam\'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi
Son Güncelleme: 20.08.2023 22:53

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'a 84-71 yenilerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma şansını kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 84-71 kaybeden millilerimiz, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde oynama şansını kaybetti.

HIRVATİSTAN ETKİLİ BAŞLADI

Maça etkili başlayan Hırvatistan, dış atışlardan Filipovic, pota altından ise Saric ve Zubac ile skor üretti. Hırvatistan, 3 sayılık atışlarda 8'de 0'la oynayan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

İLK YARI FARK YEDİK

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Hırvatistan, Saric'in 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 16-32. Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanmaya çalışan milli takıma Hezonja'nın peş peşe kaydettiği dış atışlarıyla yanıt veren ve farkı açan Hırvatistan, soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

FURKAN KORKMAZ FARKI AZALTTI

Üçüncü periyotta Furkan Korkmaz'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle toparlanan Türkiye, 25. dakikada farkı tek hanelere çekti: 46-53. Ay-yıldızlılar, kalan bölümde iyi oyununu sürdürmesine rağmen Saric'i durdurmayı başaramadı ve son çeyreğe Hırvatistan'ın 66-55 üstünlüğüyle gidildi.

HIRVATİSTAN KAZANDI

Dördüncü çeyrekte dış atışlardan kritik basketler bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı ve FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fark yedik! 12 Dev Adam'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fark yedik! 12 Dev Adam'ın 2024 Paris Olimpiyatları hayali sona erdi - Son Dakika
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