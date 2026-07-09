Fas, Fransa'ya Karşı Hazır - Son Dakika
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Fas, Fransa'ya Karşı Hazır

09.07.2026 07:58
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Fas Teknik Direktörü Ouahbi, Fransa'yla yarı finale çıkmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, Fransa'nın favori olduğunu ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Ouahbi, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynayacakları maç öncesinde Boston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Katar 2022'de yarı final oynayan Fas için hedefin her zaman yüksek olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bize 'şu ana kadar yaptıklarınız harika' diyecek insanlara kulak asmayacağız. Fransa favori, ancak kazanmak ve yarı finale yükselmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. 'Buraya kadar gelerek iyi iş çıkardık, bundan sonrası bonus' hissiyatından hoşlanmıyorum. Hayır, bonus Dünya Kupası'nı kazanmaktır. Buraya kadar bu şekilde geldik ve daha da ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Ouahbi, Fas'ın da Fransa gibi gelişen bir takım olduğunu kaydederek, "Galibiyetin anahtarı, maçı hiçbir pişmanlık duymadan oynamak. Yarın geliştirmemiz gereken şeyler var. Yüzde 2000 ile oynamalıyız ve şu ana kadar yaptıklarımızın fena olmadığını düşünmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ouahbi, sakatlığı bulunan Ismael Saibari'nin durumuyla ilgili soruya, "Saibari hariç tüm oyuncular hazır. Bu maç onun için biraz erken geliyor, ancak umarım turnuvanın geri kalanını kaçırmaz." yanıtını verdi.

Fransa ile Fas, Boston Stadı'nda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Kaynak: AA

Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas, Fransa'ya Karşı Hazır - Son Dakika

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