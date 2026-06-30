Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika
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Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Geçti

30.06.2026 07:43
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Fas, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.

Kanada ile Fas arasındaki son 16 turu karşılaşması Houston Stadı'nda yerel saatle 12.00'de oynanacak.

Fas'ın Dünya Kupası'ndaki rüyası devam ediyor

2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026'da da başarılı performansıyla dikkati çekti.

Hırvatistan'a mağlup olarak 2022'yi 4. tamamlayan Fas, Brezilya'yla 1-1 berabere kalarak başladığı 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi de 4-2 yenerek 7 puanla son 32'ye adını yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 8 maçı da kazanarak grubunu namağlup tamamlayan Fas, son 16'da Kanada'yı da geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

Turu secdeyle kutladılar

Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti.

Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.

Diop maçın adamı oldu

Karşılaşmada maçın oyuncusu Fas'tan Issa Diop seçildi.

90+1. dakikada attığı kafa golüyle Fas'ı oyunda tutan Issa Diop, Hollanda karşısındaki etkili oyunuyla en çok oyu alan isim oldu.

Gakpo'ya tüm takımdan destek

Hollanda'nın maçtaki tek golünü atan Cody Gakpo, golün ardından göz yaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı oyuncunun, topu filelere göndermesinin ardından sahadaki takım arkadaşlarının yanı sıra yedek oyuncular da kulübeden çıkarak Gakpo'nun etrafını sardı ve arkadaşlarına destek verdi.

Hollanda yine penaltılarla veda etti

2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'nin ardından 2026'da da taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

2014 Brezilya'da ve 2022 Katar'da Arjantin'e penaltılarla kaybeden Portakallar, 2026'da da son 32 turunu geçemeyerek evine döndü.

Hollanda böylece katıldığı son 3 Dünya Kupası'na da penaltılarla veda etmiş oldu.

Kaynak: AA

Hollanda, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika

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