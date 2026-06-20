Fas, İskoçya'yı 1-0 Yenerek Öne Geçti - Son Dakika
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Fas, İskoçya'yı 1-0 Yenerek Öne Geçti

20.06.2026 03:32
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FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı Saibari'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Stat: Boston

Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin (Özbekistan)

İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney (Dk. 60 Doak), Patterson (Dk. 89 Ralston), McTominay, Ferguson, Robertson, McGinn (Dk. 89 Stewart), Christie (Dk. 72 McLean), Adams (Dk. 71 Dykes)

Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz (Dk. 84 Echghouyab), Ounahi (Dk. 90 Mourabet), El Khannouss (Dk. 84 Talbi), Saibari (Dk. 84 Rahimi)

Gol: Dk. 2 Saibari (Fas)

Sarı kartlar: Dk. 23 Diop (Fas), Dk. 65 Robertson (İskoçya)

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı 1-0 yendi.

Fas, İskoçya kalesine ilk gelişinde golü buldu. 2. dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında Diaz, savunmanın arkasına hareketlenen Saibari'yi topla buluşturdu. Saibari, ceza alanında dar açıdan yaptığı etkili vuruşla kaleci Gunn'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-0.

Saibari'nin 71. saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken, Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.

Hakimi'nin etkili oyunuyla Fas'ın sağ kanattan yüklendiği ilk yarı boyunca çok fazla kademe hatası yapan İskoçya, topu kontrol etmede ve rakibine karşılık vermekte zorlandı.

İlk yarı Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fas, ikinci yarının hemen başında da üst üste yakaladığı pozisyonlarla ikinci gole yaklaştı. 49. dakikada El Khannouss'un sol taraftan ceza alanına girer girmez içeri çıkardığı topa Saibari vurdu ancak önce savunmaya sonra üst direğe çarpan top kornere gitti.

52. dakikada sağ taraftan Hakimi'nin kullandığı korner atışında, ön direkte El Khannouss topu kafayla vurdu. Kaleci Gunn son anda meşin yuvarlağı çelerek kritik bir kurtarış yaptı.

64. dakikada McTominay'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Christie'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

85. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan McTominay'ın şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

İskoçya, ikinci yarıda oyuna giderek daha fazla ortak oldu ve pozisyonlar yakaladı ancak beraberlik golünü bulamadı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fas, puanını 4'e çıkardı. İskoçya ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas, İskoçya'yı 1-0 Yenerek Öne Geçti - Son Dakika

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