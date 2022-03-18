Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada Türkiye rekorunu geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada Türkiye rekorunu geliştirdi

18.03.2022 21:59
Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada Türkiye rekorunu geliştirdi

Kayakla atlamada milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Kayakla atlamada milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenen 2022 FIS Kayakla Atlama Dünya Kupası etabında eleme müsabakaları yapıldı.

Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla kendisine ait 183,5 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Elemelerde 48. sırayı alan milli kayakçı, finale kalamadı.

Bu arada milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise 150 metrelik mesafeyle elemelerde 65. oldu.

YORUMLAR
500
Haftanın karikatürü Haftanın karikatürü Özel eğitimli köpeklerin çıkardığı Trüf mantarı paha biçilemez boyutta! Toprağın altından çıkan mantarın kilogramı 1500 TL Özel eğitimli köpeklerin çıkardığı Trüf mantarı paha biçilemez boyutta! Toprağın altından çıkan mantarın kilogramı 1500 TL

Milli Sporcu, Almanya, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada Türkiye rekorunu geliştirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 22:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada Türkiye rekorunu geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement