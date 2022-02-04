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Arda Pekin'de sahne alıyor - Son Dakika

Arda Pekin'de sahne alıyor

04.02.2022 12:59
Arda Pekin'de sahne alıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında sahne alıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında sahne alıyor.

2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen Kış Olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan Milli sporcu ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanı içerisinde. Bu sezon dünya Kupalarında fırtına gibi esen ve 9 kez finale kalarak tarih yazan Milli sporcu İpçioğlu Pekin'de yarın (5 Şubat Cumartesi) TSİ 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

"Hedef önce elemeleri geçmek"

Olimpiyatların ayrı bir havası olduğunu vurgulayan Fatih Arda İpcioğlu, çok iyi bir yarışma dönemi geçirdiğini ifade ederek, "Pekin'de önceliğimiz elemeleri geçmek ve finale çıkmak olacak. Ülkemi çok seviyorum ve ülkem için yarışıp finale adımı yazdırmak tek düşüncem" diye konuştu.

Pekin Olimpiyatlarında sporcularımızı yalnız bırakmayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'da Fatih Arda İpcioğlu'na yarınki yarışta başarılar diledi. Ali Oto, "Biz bu yıl Arda ile gururlandık. Bize ilkleri yaşattı ve yaşatmaya da devam edecek. Kendisine ve antrenörümüze başarılar diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Arda Pekin'de sahne alıyor

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Olimpiyat, Milli, Fatih, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arda Pekin'de sahne alıyor - Son Dakika Spor


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