Fatih Arda İpçioğlu tarih yazdı

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Oberstdorf ayağında 29'uncu olarak Türkiye kayakla atlama tarihinde ilk 30'da yer alan ilk milli sporcu oldu.

Turnuvanın Almanya'nın Oberstdorf bölgesinde yapılan ilk ayağında dün elemeleri geçerek tarihi bir başarı elde eden Fatih İpçioğlu, bugün final turunda mücadele etti. Rus sporcu Danil Sadreev ile eşleşen Fatih Arda İpçioğlu, 120 metrelik atlayışıyla 121,5 puan elde etti. Sadreev'i eleyen milli sporcu, ilk atlayışların ardından 26'ncı oldu. Final atlayışında 109 metre atlayan İpçioğlu, 103,2 elde etti. Milli sporcu, Oberstdorf ayağını toplamda 224,7 puanla 50 sporcu arasında 29'uncu sırada noktaladı.

Fatih Arda İpçioğlu, Türkiye adına kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanları kazanan isim olmayı başardı.ALİ OTO: GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda ile gurur duyduklarının altını çizerek, "4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde eden sporcumuz bizleri gururlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapılan ve Erzurum'da hizmet veren atlama kulelerinde yetişen sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.