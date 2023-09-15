Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew\'i renklerine bağlıyor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transfer döneminin kapanmasına saatler kala sürpriz bir hamle yaptı. İstanbul ekibi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew'i İstanbul getirdi.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fatih Karagümrük, sağlık kontrollerinden geçireceği Andre Ayew'e belgelerinin yetişmesi durumunda imzayı attıracak.
Andre Ayew 2018'de transfer olduğu ve 1 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 38 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Ayew Nottingham Forest formasını giydiği geçen sezon ise 13 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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