Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i renklerine bağlıyor - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i renklerine bağlıyor

Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew\'i renklerine bağlıyor
Son Güncelleme: 15.09.2023 16:41

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaparak Andre Ayew'i İstanbul'a getirdi. Ayew sağlık kontrollerinden geçtikten sonra belgelerinin yetişmesi durumunda imzayı atacak.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transfer döneminin kapanmasına saatler kala sürpriz bir hamle yaptı. İstanbul ekibi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew'i İstanbul getirdi.

BELGELER YETİŞİRSE İMZAYI ATACAK

Sports Digitale'nin haberine göre; Fatih Karagümrük, sağlık kontrollerinden geçireceği Andre Ayew'e belgelerinin yetişmesi durumunda imzayı attıracak.

Fatih Karagümrük'ten son dakika bombası! Eski Fenerbahçeli Ayew, İstanbul'a geldi

AYEW'İN KARNESİ

Andre Ayew 2018'de transfer olduğu ve 1 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 38 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Ayew Nottingham Forest formasını giydiği geçen sezon ise 13 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fatih Karagümrük, André Ayew, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i renklerine bağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i renklerine bağlıyor - Son Dakika
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