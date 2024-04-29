Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Fatih Karagümrük, Antalyaspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Safuri'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Güven Yalçın, Markao, Can Keleş ve Paoletti'nin attığı gollerle Fatih Karagümrük galip geldi.

29.04.2024 22:04
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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada kullanılan serbest vuruş esnasında hakem Kadir Sağlam'ın uyarısına rağmen düdükten önce topa dokunan Safuri, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahası içine girdikten sonra pasını Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in ceza sahası içinden çektiği şutta kaleci Sirigu topu çıkardı.

64. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in ortasında arka direkte iyi yükselen Rohden, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas içinde topla buluşan Markao, voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Larsson, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla sol direk dibinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

81. dakikada Lasagna'nın pasında Can Keleş, ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

90+1. dakikada Naldo'nun hatasında topu kapan Paoletti, ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Teklic dk. 88), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Kourbelis dk. 60), Can Keleş, Eysseric (Paoletti dk. 88), Güven Yalçın (Nazım Sangare dk. 88), Markao (Lasagna dk. 73)

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur, Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu (Mert Yılmaz dk. 78), Bahadır Öztürk (Naldo dk. 21), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Erdal Rakip (Ufuk Akyol dk. 60), Emre Uzun (Milosevic dk.78), Larsson, Safuri

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Beytullah Tunç, Harun Toprak

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Güven Yalçın (dk. 36), Markao (dk. 64), Can Keleş (dk. 81), Paoletti (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük), Larsson (dk. 78) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Safuri (dk. 55) (Antalyaspor)

Sarı kart: Lasagna (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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