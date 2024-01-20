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Fatih Karagümrük - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Tamamlandı

Trednyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Paoletti'nin kendi kalesine attığı golle Karagümrük galip geldi.

Fatih Karagümrük - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir\'in Üstünlüğüyle Tamamlandı
20.01.2024 - 17:00,
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Trednyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün pasında Berkay Özcan'ın dokunamadığı topa savunmanın müdahalesi yeterli olmadı ve ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada topla birlikte ceza yayı sağ tarafına kadar gelen Teklic'in yaptığı ortada altıpas içerisinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

44. dakikada Onur Ergün'ün pasında topla buluşan Berkay Özcan ceza yayı gerisinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sirigu'nun son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

45. dakikada Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda Paoletti'ye çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

45+1. dakikada ceza yayı üzerinden Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Bertolacci, Kourbelis, Güven Yalçın, Eysseric, Teklic, Serdar Dursun

Yedekler: Emre Bilgin, Biraschi, Can Keleş, Lasagna, Samed Onur, Emir Tintiş, Lawrence, Adnan Uğur, Paoletti, Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Aleksic, Keny ,Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Ba, Berkay Aydoğmuş, Josef de Souza, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Paoletti (dk. 45 k.k.) (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika


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