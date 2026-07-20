Fatih Karagümrük, Bodrum FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Bodrum FK'yi 2-1 Yendi

Fatih Karagümrük, Bodrum FK\'yi 2-1 Yendi
20.07.2026 21:51
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Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ederek galip geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Bodrum FK arasında oynanan hazırlık maçını, Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK, Fatih Karagümrük'le karşılaştı.

Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip, 6. dakikada Ege Arslan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, 86. dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90. dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi.

Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Bodrum FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika

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