Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Deneyimli futbolcu, penaltı öncesinde Enner Valencia 'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini belirterek "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim" dedi.

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