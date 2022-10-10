Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci Penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
Deneyimli futbolcu, penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini belirterek "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim" dedi.
Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti - Son Dakika