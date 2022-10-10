Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti

10.10.2022 10:31

Fenerbahçe'nin takımı Fatih Karagümrük'e attığı gole sevindiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yapan Caner Erkin, gole sevinmediğini, kaleciye tepki gösterdiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci Penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

KALECİYE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Deneyimli futbolcu, penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini belirterek "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim" dedi.

TARTIŞMA NASIL ÇIKTI?

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YORUMLAR
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Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti - Son Dakika
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