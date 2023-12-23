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Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'ya 3-0 yenildi. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri Draguş, Gradel ve Nkoulou kaydetti. Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 19'a çıkararak 13. sıraya yükseldi.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK\'ya 3-0 mağlup oldu
23.12.2023 - 18:10,
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STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Can Keleş, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)

GAZİANTEP FK: Nita - Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk. 89 Mirza Cihan), Mbakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk. 75 Riascos)

GOLLER: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 Nkoulou (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Lasagna, Ceccherini, Feghouli (Fatih Karagümrük) - Markovic (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Karagümrük sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Draguş, 49'uncu dakikada Gradel ve 87'nci dakikada Nkoulou kaydetti. Bu sonucun ardından konuk ekip Gaziantep FK, ligde puanını 19'a çıkararak 13'üncü sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı ve 15'inci sıraya geriledi.

2'nci dakikada Fatih Karagümrük'te orta alanda topla buluşan Can Keleş, sol kanattaki Eysseric'e pasını aktardı. Eysseric topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sol çaprazına doğu koşu yapan Can Keleş'i gördü. Bu oyuncunun pas aldıktan sonraki bekletmeden vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

27'nci dakikada Gaziantep FK'nın golü geldi. Mbakata'nın kendi yarı alanından ceza sahası içerisine yükselttiği topu savunmada Dresevic kafayla uzaklaştırdı. Uzaklaşan topu ceza sahası dışında kontrol eden Dragus, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girdikten sonraki ayak içi vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada Gaziantep FK Gradel ile etkili geldi. Hızlı hücumda sol kanattan topu ceza alanının soluna kadar taşıyan Draguş, pasını Gradel'e aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra ceza sahası dışı sol çaprazından vurduğu şutta top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

49'uncu dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Veseli'den topu kapan Draguş, topla birlikte hareketlendi. Draguş, hızlı hücumda ceza sahası dışının solunda boşta olan Gradel'e pasını aktardı. Gradel, topla ceza sahası içerisine hareketlendi ve Ceccherini'ye çalımı sonrası şutunda top ağlara gitti: 0-2.

61'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın, sol ayağıyla ceza sahası içerisine ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Paoletti'nin kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

68'inci dakikada Fatih Karagümrük'te sol kanatta topla buluşan Rohden'in ortasına ceza sahası içerisinde Güven Yalçın kafayla vurdu fakat top direğin yanından dışarıya çıktı.

87'nci dakikada Gaziantep FK karşılaşmada farkı 3'e çıkaran golü attı. Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Ogün Özçiçek'in pasıyla çizgide topla buluşan Gradel, önünde boşta olan Maxim'i gördü. Maxim'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa kale önünde Nkoulou dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

90+4'üncü dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Dresevic'in ceza sahası içerisine yükselttiği topa savunmada Djilobodji ters dokundu. Kale önünde topu önünde bulan Serdar Dursun'un sert vuruşunda topu kaleci Nita kornere çeldi.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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