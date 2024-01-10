Fatih Karagümrük, Kayserispor\'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Valentin Eysseric'in ara pasında defansın arkasına sarkan Can Keleş'in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sol kanattan Valentin Eysseric'i pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Marcus Rohden'in çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

34. dakikada Valentin Eysseric'in ara pasında defansın arkasına sarkan Kevin Lassanga'nın kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çıkardı.

38. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Marcus Rohden'in çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

41. dakikada Valentin Eysseric'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Marcus Rohden'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

45+2. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Bahoken'in vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topu kale önünde Aylton tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Frederic Veseli, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden, Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Valentin Eysseric, Can Keleş, Kevin Lasagna

Yedekler: Furkan Beklevic, Kerem Yandal, Kerem Atkan Kesgin, Samed Onur, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Yaw Ackah, Kartal Kayra Yılmaz, Aylton, Ali Karimi, Mame Thiam, Stephane Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Joseph Attamah, Muhammed Eren Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Ahmet Kağan Malatyalı, Hayrullah Erkip, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Yiğit Emre Çeltik, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Marcus Rohden (dk. 23, 38 ve 41) (Fatih Karagümrük), Aylton (dk. 45+2) (Kayserispor) - İSTANBUL