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Fatih Karagümrük, Koray Günter'i kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Koray Günter'i kiralık olarak transfer etti

Fatih Karagümrük, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Koray Günter daha önce Galatasaray formasıyla Süper Lig'de mücadele etmişti.

Fatih Karagümrük, Koray Günter\'i kiralık olarak transfer etti
26.01.2024 - 20:02,
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Serie A'da toplam 126 maça çıkan Koray Günter, daha önce Süper Lig'de Galatasaray formasıyla mücadele etmişti.

Kaynak: DHA
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