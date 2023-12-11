Fatih Karagümrük, Shota Arveladze ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'den boşalan teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

FATİH KARAGÜMRÜK, SHOTA'NIN SÜPER LİG'DEKİ 4'ÜNCÜ TAKIMI OLACAK

Shota Arveladze, daha önce Süper Lig'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Fatih Karagümrük, 50 yaşındaki teknik adamın Süper Lig'de çalıştırdığı 4'üncü takım olacak. Shota son olarak ise İngiltere Champiosnhip ekibi Hull City'de görev yaptı.