Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Feghouli, Fatih Karagümrük'e imza attı

Son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki Cezayirli futbolcu, kariyerinde 2 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Afrika Kupası şampiyonlukları yaşadı. Feghouli, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek.
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