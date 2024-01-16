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Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla sözleşmeyi karşılıklı olarak sona erdirdi. Kulüp, Sturaro'ya teşekkür ederken, gelecekteki futbol hayatında başarılar diledi. Sturaro, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maçta 1 gol attı.

Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yollarını ayırdı
16.01.2024 - 17:09,
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VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diledi.

Sezon başında kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya varan Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta 1 gol attı.

Kaynak: AA
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