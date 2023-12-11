Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alparslan Erdem ile yolların ayrılması sonrası Şota Arveladze ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Gürcü teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev almıştı.