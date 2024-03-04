Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: \'Fazla bir şey oluşturamadık, sonuç da çok kötü\'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Adana Demirspor yenilgisi sonrası, "Fazla bir şey oluşturamadık, sonuç da çok kötü" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Oyuna kötü başladık. İlk dakikalarda bir şutumuz direkten döndü. İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontra atak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey oluşturamadık. Sonuç da sonuç çok kötü" dedi. - ADANA
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçta Balotelli'nin attığı golle Adana Demirspor galibiyete ulaştı. Federico Ceccherini ise kırmızı kart gördü.
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TSYD Bursa Şubesi Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık görevine üçüncü kez seçildiğini açıkladı. Ekmekçi, yeni dönemde TSYD'ye damgasını vuracaklarını belirtti.
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