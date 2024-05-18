Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: \'Söyleyecek çok şey var da hayırlı olsun, herkes mutlu olsun\'

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, küme düşmelerine vurgu yaparak, "Söyleyecek çok şey var da hayırlı olsun, herkes mutlu olsun" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu maçta son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, bitime 1 hafta kala 37 puanda kalarak matematiksel olarak ligden düştü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas çok üzgün olduklarını söyledi.

"Hamle yapacakken yine bu sefer ikinci golü yedik"

Oyunun kontrolünün kendileri olduğunu söyleyen Kafkas, "Özellikle ilk yarı oynayan taraf bizdik. Çok fazla köşe atışları kullandık ve oyunu forse ettik. Fakat bir türlü öne geçecek skoru bulamadık. İkinci yarı başladığında maalesef yarım olan bir pozisyondan gol yedik. Kırmızı karttan sonra da zaten oyunun dengesi iyice değişti. Fakat bir hamle yapıp 4-3-2'ye dönüp çift santrfora döndük. Bu ara oyunu dengeledik. Hatta üstünlüğünü bile ele geçirdik. Oyunun sonlarına doğru da oyuncular çok yoruldu. Tam hamle yapacakken yine bu sefer ikinci golü yedik. Gaziantepspor Kulübü'nü tebrik ediyorum" dedi.

"Söyleyecek çok şey var da hayırlı olsun, herkes mutlu olsun"

Ligden düşmeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tolunay Kafkas, "Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne ligin başından başlayıp, sonuna kadar ciddi hakem hataları oldu. Son haftalara gelince VAR hakemleri gelmeye başladı. Son iki haftalık, üç haftalık bu işin doğrusu tam bir sezonu maalesef kapsamıyor. Bu işi yönetenler enteresan adamlar. Hayırlı olsun yani söyleyecek çok şey var da hayırlı olsun çünkü herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP