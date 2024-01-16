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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Serdar Dursun'un attığı gollerle galibiyeti elde eden Karagümrük, tur atlayan taraf oldu.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası\'nda Kırklarelispor\'u 2-0 mağlup etti
16.01.2024 - 15:14,
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STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Veseli, Salih Dursun, Emir Tintiş, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 80 Lawrence), Adnan Uğur (Dk. 46 Eysseric), Teklic (Dk. 62 Güven Yalçın), Paoletti (Dk. 46 Kourbelis), Lasagna (Dk. 87 Samed Onur), Serdar Dursun

KIRKLARELİSPOR:  Mizhat Burak Sarı - Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekyöz, Muharrem Doğan (Dk. 65 Efecan Barlık), Altuğ Taş, Efe Geçim (Dk. 67 Taşkın Kartal), Bilal Musa Şentürk (Dk. 46 Yücel Candemir), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Furkan Fehmi Güneş), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Serkan Sözmen), Okan Derici

GOLLER: Dk. 54, Dk. 84 Serdar Dursun (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Serdar Dursun, Salih Dursun (Fatih Karagümrük) - Muharrem Doğan, Bilal Musa Şentürk, Serkan Sözmen (Kırklarelispor)

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 54 ve 84'üncü dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.

54'üncü dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Kourbelis, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaptı. Arka direğe doğru gelen topa Serdar Dursun tekte dokundu fakat top kaleci Mizhat Burak Sarı'dan döndü. Dönen topu direk dibinde kontrol eden Serdar Dursun'un meşin yuvarlağı sol ayağına çekerek kale önünden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

84'üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Emir Tintiş'in pasıyla savunma arkasına sarkan Güven Yalçın, ceza sahası içerisindeki Serdar Dursun'a pasını aktardı. Topu kontrol eden Serdar Dursun'a Kırklarelispor savunmasında Sırat Yeşilördek müdahale etti. Müdahale sonrası topu tekrar önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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