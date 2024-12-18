Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u Geçti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u Geçti

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı. Maçta, Karagümrük'ün gollerini Ahmet Sivri atarken, Ümraniyespor'un tek golü Benny'den geldi.

18.12.2024 17:27
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FATİH Karagümrük, Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Ümraniyespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mehmet Ali Özer düdük çaldı. Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ile Faruk Yağlı üstlendi.

Konuk ekip Fatih Karagümrük, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 55 ve 65'inci dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 10'uncu dakikada Benny'den geldi. Ümraniyespor'da 69'uncu dakikada oyuna giren Furkan Apaydın, 76'ncı dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u Geçti - Son Dakika

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