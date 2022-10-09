Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ağlarını tam 3 kez sarsan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIMA YARDIM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Valencia yaptığı açıklamada, "Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum." dedi.

"GOL YEMEMEK İÇİN SIKI ÇALIŞMAK LAZIM"

Ekvadorlu golcü ayrıca, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım. Her maçta 3 puan istiyoruz. Evimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.