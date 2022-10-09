Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ağlarını tam 3 kez sarsan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Valencia yaptığı açıklamada, "Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum." dedi.
Ekvadorlu golcü ayrıca, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım. Her maçta 3 puan istiyoruz. Evimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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