Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız

09.10.2022 22:51

Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia hat-trick yaparak takımın parlayan yıldızı oldu. Ekvadorlu santrfor mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım." dedi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ağlarını tam 3 kez sarsan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIMA YARDIM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Valencia yaptığı açıklamada, "Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum." dedi.

"GOL YEMEMEK İÇİN SIKI ÇALIŞMAK LAZIM"

Ekvadorlu golcü ayrıca, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım. Her maçta 3 puan istiyoruz. Evimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız - Son Dakika


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