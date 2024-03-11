Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımıyla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Spor

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Fatih Karagümrük\'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, 29. haftada aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırarak Tolunay Kafkas'ı takımın başına getirdi. Kafkas yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştiren Karagümrük, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Karagümrük, 15 Mart'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

11.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:20
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Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybettiği müsabakanın teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 30. haftada oynanacak Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Tolunay Kafkas yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Fatih Karagümrük, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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