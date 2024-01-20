Fatih Karagümrük ve Başakşehir Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sirigu'dan seken topu altıpas içerisinde Figueiredo'nun tamamlamak istedi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Sirigu meşin yuvarlak çizgiden çıkardı.

52. dakikada sol taraftan Figueiredo'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

53. dakikada Paoletti'nin ceza sahası dışında sert şutundan kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

76. dakikada orta sahaya yakın bölgede Başakşehir atağında Emirhan İlkhan, Biraschi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasıyla birlikte hakem Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Biraschi'ye kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada ceza yayı sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Deniz Türü.'ün dokunduğu topa Piatek'in vuruşunda kaleci Sirigu'nun müdahalesi sonrası meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

88. dakikada sağ taraftan Eysseric'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini (Biraschi dk. 46), Levent Mercan, Bertolacci (Emir Tintiş dk. 79), Flavio Paoletti, Güven Yalçın (Lawrence dk. 90+1), Eysseric, Teklic (Lasagna dk. 60), Serdar Dursun (Can Keleş dk. 79)

Yedekler: Emre Bilgin, Samed Onur, Adnan Uğur, Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün (Mahmut Tekdemir dk. 86), Ömer Ali Şahiner (Emirhan İlkhan dk. 72), Deniz Türüç, Berkay Özcan (Aleksic dk. 90+1), Figueiredo (Keny dk. 72), Piatek

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Ba, Berkay Aydoğmuş, Josef de Souza, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Salih Dursun (dk. 88) (Fatih Karagümrük), Paoletti (dk. 45 k.k.) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Biraschi (dk. 76) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Eysseric (Fatih Karagümrük), Opoku, Deniz Türüç (Başakşehir) - İSTANBUL