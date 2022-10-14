Fatih Karagümrük'te Colin Kazım-Richards, Matteo Ricci, Rayyan Baniya ve Ebrima Colley'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe ile oynanan müsabakada burnu kırılan Magomed Ozdoev'in ise özel maskeyle forma giymesi bekleniyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 7 puan elde eden Hatayspor, 17. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika

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