Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek

14.10.2022 09:24
Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fatih Karagümrük, 5 maçtır galip gelemiyor. Çıktığı müsabakalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, haftaya 6 puanla 18. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 7 puan elde eden Hatayspor, 17. basamakta yer aldı.

Fatih Karagümrük'te Colin Kazım-Richards, Matteo Ricci, Rayyan Baniya ve Ebrima Colley'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe ile oynanan müsabakada burnu kırılan Magomed Ozdoev'in ise özel maskeyle forma giymesi bekleniyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise yarın eski takımına karşı sahada yer alacak. Demirel, ilk teknik adamlık deneyimini geçen sezon Fatih Karagümrük'te yaşamıştı.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika
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