Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor - Son Dakika
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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

04.07.2022 19:36
Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına katılacak.

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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor - Son Dakika

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