Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu

Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu
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Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirterek, "Trabzonspor eğer bu sene daha iyi olacaksa bu tip maçlardan puan kaybetmemeli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezona puan kaybıyla başladıkları için üzgün olduklarını söyledi. Önlerindeki maçların daha zor geçeceğini vurgulayan Tekke, "Önümüzdeki hemen hemen dört maç bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar zaten maç öncesindeki durumumuzu belli ediyor. İlk yarıda maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda yaptığımız büyük bir hata sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Maçı bitirecek pozisyonlar yakaladık ama bugün nasip olmadı. Geleceğimize dair, özellikle bu beş maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık ama oyun olarak ilk yarıda planladıklarımızın üstündeydik" ifadelerini kullandı.

"Pozisyonlarımız var ama olmayınca da olmuyor"

Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı pozisyonuna değinen deneyimli çalıştırıcı, yapılan hatanın kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Yapmamamız gerekiyor. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top en son bizdeyken, taca doğru giderken bu durum aşırı istekten, bir an önce top kazanma arzusundan kaynaklanıyor. Zamanlama ve müdahale şekli dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. Bireysel olarak oyuncunun da dikkat etmesi lazım. Çünkü tekrar gol bulup oyuna girmek kolay olmuyor. Bugün pozisyonlarımız var ama olmayınca da olmuyor. Bu konuda dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor bu tip maçlardan puan kaybetmemeli"

Yeni transferlerden Ruslan Malinovskyi'nin 6 numara pozisyonunda görev yapmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Tekke, "Ruslan öncelikle 6 numarada düşündüğümüz bir oyuncu değildi. Alternatif olarak kullanabileceğimiz bir isimdi ancak Tim'in sakatlık ve ameliyatlı bir süreç geçirmesi sonucunda hafta boyunca 6 numarada Ruslan ile çalıştık. Dolayısıyla bugün de onunla başladık. Beş maçın çoğunda belki böyle başlayacağız. Oulai'nin yokluğunu değil, mevcut kadromuzun neler yapabileceğini düşünmemiz lazım. Bugün aslında top bizdeyken, özellikle ilk yarıda istediğimiz hemen hemen her şey oldu. Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra, öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skora yansıtmalı. Bu arada basit hatalar yapılmamalı. Trabzonspor eğer bu sene daha iyi olacaksa bu tip maçlardan puan kaybetmemeli" dedi.

"2 santrfor beklentimiz var"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Fatih Tekke, "Kullanabileceğimiz kontenjandan dolayı 2 santrfor isteğimiz ve beklentimiz var. Ayrıca top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert durabilecek ve top kazanabilecek bir 6 numara takviyesi de olabilir" açıklamasını yaptı.

"Avrupa'da oyunun iki yönünü de oynamak zorundasınız"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Ferencvaros mücadelesine de değinen Tekke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Rakibimizin maçlarını izleme fırsatım oldu. Orta sahadaki üç oyuncusu, kenar oyuncuları ve stoperleriyle kaliteli, uzun süredir birlikte oynayan bir takım görüntüsündeler. Orada hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey; sadece oyunun tek tarafını iyi oynayarak tur atlayamazsınız. Savunmayı çok iyi, sert ve agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Buna hazırlanacağız ancak eksiklerimiz var. Oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar iyi oynamak zorundayız, aksi takdirde cezalandırılırsınız."

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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