Fatih Tekke: "Gidecek ve kalacakları performansları belirleyecek"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımdaki oyuncuların geleceğini performanslarının belirleyeceğini söyledi. Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Tekke, bu süreçte zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın basına açık ilk 30 dakikalık bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Tekke, oyuncuların genel durumu ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için "Bugün ne yazık ki 12 şehidimizin olduğu acı bir haberle güne başladık. Milletimizin başı sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun" diyerek sözlerine başlayan Fatih Tekke, "Bugüne kadar 10 antrenman yaptık. Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte bugün ilk kez tam kadro çalıştık. Oyuncularımız hazır bir şekilde geldiler. Tempolu antrenmanlarımız devam ediyor. Hafta sonu hazırlık maçımız olacak, ardından Erzurum kampına geçeceğiz. Orada da yoğun bir tempoyla hazırlık maçlarımız sürecek" dedi.

Tekke, transfer süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Onuachu ve Pina geldi. Bizimle birlikteler. Geldiğimiz günden bu yana çok sayıda oyuncu izledik, bazı isimleri unutur hale geldik. Maliyet ve oyuncuların istekleriyle ilgili zorluklar yaşıyoruz. Başkanımız bu konuda bizden daha fazla yoruldu desem yeridir. Belirlediğimiz oyuncular var ama menajerlerin tutumu, kulüplerin talepleri ve kendi pozisyonumuz bir araya geldiğinde süreç uzayabiliyor. Gidecekler ve kalacaklar konusundaki en büyük kriterimiz performans olacak. Oyuncuya direkt 'git' demek yerine, performansının yeterli olmadığını ifade etmek bana daha doğru geliyor."

Altyapıdan 3 oyuncuyu kadroya kattıklarını belirten Tekke, Erzurum kampı sonrası bu sayının artabileceğini kaydederek, "Performansı olan bizde kalır. Performans gösteremeyen oyuncuyla yollarımız ayrılır. Sayı vermeye gerek yok. Önemli olan sahadaki katkı" diye konuştu.

Jeremie Boga transferiyle ilgili soruya ise Tekke, "Boga maliyet olarak bizim çok üzerimizde. Belki de başkana önerdiğim tek isimdi. Avrupa futbolunu takip ettiğimde aklımda kalan bir oyuncu ama maliyeti şu an bizim için uygun değil. Başkanımız büyük bir emek veriyor. Potansiyelli genç oyuncuların Trabzonspor'a gelmesi gerektiğini savunuyorum. İlk istediğimiz oyuncular bazen gelmiyor, başka zorluklar çıkabiliyor. Süreç aceleye getirilecek bir süreç değil" yanıtını verdi.

2003 doğumlu oyuncu kontenjanının kulüpler için zorlayıcı olduğunu ifade eden Tekke, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu durum kulüplerimizi zorluyor. Bizi de zorluyor. Bunu düşündüğümüzde bu süreç bizim için kolay geçmiyor. Trabzonspor yarışacak. Hedefe ulaşacak bir takım bir duygu oluşturma gayreti içeresindeyiz. Herkes bu gayret içeresinde. Tüm kalbi ve samimiyetiyle beraber Trabzonspor taraftarının istediği o anlar bizimle birlikte yeşerir ve devam eder" - TRABZON