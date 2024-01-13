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Fatih Tekke: Mağlup olmamıza rağmen iyi bir futbol ortaya koyduk - Son Dakika
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Fatih Tekke: Mağlup olmamıza rağmen iyi bir futbol ortaya koyduk

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilmelerine rağmen takımının iyi bir futbol sergilediğini söyledi. Tekke, maçta yaşanan hatalı kararlar ve adaletsizliklerden dolayı rahatsız olduğunu belirtti.

Fatih Tekke: Mağlup olmamıza rağmen iyi bir futbol ortaya koyduk
13.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:02
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, mağlup olmalarına rağmen çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Alanyaspor olarak geldiğimizden bu yana futbol oynamak isteyen bir takımız. Her maçta organizasyonumuz, topa sahip olma isteğimiz konuşulabilir, tartışılabilir, kadro derinliğimiz belli, önemli eksiklerimize rağmen ligde son haftalarda çok iyi oynayan bir ekibe karşı bence çok olumlu oynadık. Frikik pozisyonu öncesinde verilen el, bazen bir şey olmaz denilen pozisyonlardan çok şey oluyor. İlk yarıda maçı çok rahat bitirebileceğimiz anlar oluştu. Yakaladığımız bana göre final öncesi pasla birlikte iki-üç çok net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Oyuncularımın performansından memnunum. Oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz, olumsuz cümle kuracağım çok şey var ama oyunda kalıp, oyun içinde ne yapmamız gerektiğiyle ilgili şeyler düşüneceğim. Bizim için skor hariç çok olumlu bir maç oldu. Sakatlarımız, cezalılarımız var, kadro derinliğimiz sıkıntılı, zor bir süreç bizi bekliyor, önce alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Bugün mağlup olmayı hak etmeyen, galibiyeti hak eden bir Alanyaspor vardı. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"Kendimi kenarda rahat hissetmiyorum"

Fatih Tekke, "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez bu maçta uygulandı. Sizce futbola fayda sağlar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarı otomatik, tam otomatik, manuel... Biz henüz manueli geçmiş değiliz, bence manuellerde sıkıntı var. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum ama şu beni rahatsız ediyor. Ben kendimi kenarda rahat hissetmiyorum. Merhamet ve şefkat çok özel değerli hasletler, her insanda olması gereken hasletler ama bu oyunun içinde birinci istediğim şey adalet, dolayısıyla bunun olmayışı beni kenarda rahatsız ediyor. Sadece bu maç için değil geçen hafta da çok üzüntümüz var. Bağırmıyoruz, bağırmayacağız. Aynen devam ediyorum. Üzgünüm ama yine oyunda kalmak tercihim."

Kaynak: AA
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