Fatih Tekke: Pozisyon bulduğumuz maçta galibiyeti hak ettik - Son Dakika
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Fatih Tekke: Pozisyon bulduğumuz maçta galibiyeti hak ettik

Fatih Tekke: Pozisyon bulduğumuz maçta galibiyeti hak ettik

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, evinde Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Tekke, oyuncularının performanslarını geliştirdiğini ve her maçın 90 dakikasına yaymaya çalıştıklarını belirtti. Ligde kalmayı garantilediklerini ve sezonun güzel geçtiğini ifade eden Tekke, ekibine ve Alanyaspor'a teşekkür etti.

24.05.2024 23:33
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, pozisyon buldukları maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Akdeniz derbisiyle sezonu kapattıklarını söyledi. Karşılaşmada üstün olan taraf olduklarını anlatan Tekke, "Maçta galibiyeti hak ettik. Fakat yine çok kolay harcadığımız pozisyonlar var." dedi.

Tekke, oyuncularının, performanslarını ve antrenman yeteneğini sezon boyunca geliştirdiğini dile getirerek, bunu her maçın 90 dakikasına yaymaya çalıştıklarını kaydetti. Söylenilen hemen hemen her şeyi yapmaya çalışan bir ekibe sahip olduğunu anlatan Tekke, "Tabii çok zor ve sıkıntılı anlarımız da oldu, fakat bunu camia olarak hep beraber aştık. Allah da bunu bize lütfetti. Daha fazla puan da toplayabilirdik ama hedefimiz ligde kalmaktı. Bunu da lig bitmeden 5-6 hafta önce garantiledik." diye konuştu.

Tekke, bu noktaya kolay gelmediklerini dile getirerek, kulüpte hizmet eden aşçısından sağlık görevlilerine kadar herkese teşekkür ederek, "Bizim için çok güzel bir sezon bitti. Seneye bakalım nasip... Ekibim ve Alanyaspor için her şeyin hayırlısı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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