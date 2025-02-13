Fatih Tekke: Problemler Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke: Problemler Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı

Fatih Tekke: Problemler Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı

Tekke, Türk futbolundaki sorunların futbol değil, kişiler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

13.02.2025 00:46
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Teknik direktör Fatih Tekke, Türk futbolunda problemin futbol üzerinden değil, kişiler üzerinden tanımlanması gerektiğini söyledi.

Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, futbol oynadığı döneme ait bazı anılarını paylaştı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Futbolda yaşanan problemlere işaret eden Tekke, "Türk futbolundaki kaosun biteceğini düşünmüyorum. Türk futbolunda problem futbolun üzerinden tanımlanmamalı, kişiler üzerinden tanımlanmalı." dedi.

Tekke, ülkede futbol ikliminin iyi olmadığını savunarak, "Ülke ikliminde futbol konuşulacak bir ortam yok. Futbol bizim ülkede oynanmıyor. Ne demek istiyorum onu da açayım. Taç, duran top, ön alan baskısı, hareket şeklinden bir düzenimiz, organizasyonumuz yok." diye konuştu.

Fatih Tekke, " Trabzonspor'un teknik direktörü olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "10 yıldır teknik direktörlük yapmaya çalışıyorum. Bana göre bunun 5 yılı başarılı. Ekibimle beraber eksiklerimiz olmasına rağmen dünyada İngiltere ligi belki, her kulübü çalıştırabilecek deneyimimiz oldu diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Yaptığı işte en iyisi olmak için çok çalıştığını anlatan Tekke, "Buradan çok iyi teknik adamlar çıkabilir yeter ki destek olun. Ben bu şehre aitim ve bu şehre dönmek için her dakikam bunu düşünerek geçiyor." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Fatih Tekke'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: Problemler Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı - Son Dakika

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